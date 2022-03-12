Події

06:47 12.03.2022

Ремонтні бригади за добу відновили електропостачання 27 тис. споживачів у Сумській області та 25 тис. – у Харкові

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Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" та обленерго за минулу п'ятницю відновили електропостачання 27 тис. споживачів у Сумській області та 25 тис. споживачів – у Харкові.

У пресслужбі "Укренерго" зазначають, що фахівці енергокомпаній продовжують обходи та ремонт інфраструктури, пошкодженої внаслідок бомбардувань російськими окупантами.

"Наші люди, незважаючи на небезпеку для життя, лагодять зруйновані окупантами мережі, під дулом загарбників надійно керують атомними енергоблоками, майстерно балансують енергосистему в будь-яких складних ситуаціях, які навмисне створює ворог. Завдяки їм українці навіть сьогодні мають світло та опалення в будинках, можуть приготувати їжу та зігрітися", - наголошується в повідомленні.

Теги: #харків #електропостачання #сумська
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