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13:42 11.03.2022

Зеленський у розмові з президентом Фінляндії: Спільними зусиллями маємо зупинити війну та викликану РФ гуманітарну катастрофу

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Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив перспективи мирних переговорів, спільні зусилля щодо припинення війни та викликану РФ гуманітарну катастрофу в Україні.

"Обговорили з президентом Фінляндії перспективи мирних переговорів. Маємо зупинити війну разом! Подякував Фінляндії за підтримку України у боротьбі з агресією. Це, як ніколи, важливо. Спільними зусиллями маємо також зупинити викликану РФ гуманітарну катастрофу", - написав Зеленський у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502243449067786246?s=07

Теги: #росія #фінляндія #агресія
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