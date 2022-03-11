Терехов просить харків'ян, чиї будинки залишилися без тепла через обстріл, на час морозів спуститися в бомбосховища, опалювані школи та садочки

Через постійні обстріли та бомбардування з боку російської армії в Харкові станом на 11 березня залишилося без опалення понад 400 будинків, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Дуже багато будинків на сьогодні розбито, в них не можна відновити опалення. Це понад 400 будинків. Незважаючи на те, що наші комунальні служби, наші тепловики, наші газовики, наші енергетики, наші водяники героїчно, під кулями, під обстрілами роблять свою роботу, але у 400 будинків ми сьогодні відновити теплопостачання не можемо", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Він закликав мешканців будинків, чиї будинки через обстріл залишилися без тепла, на час морозів перейти в метро, бомбосховища, а також опалювальні школи і садочки.

"Йдуть сильні морози. Я закликаю всіх містян, чиї будинки внаслідок обстрілів Харкова залишилися без тепла, спускатися в метро, підвали та бомбосховища. Так само переходити до шкіл і садків, які опалюються. Там ми забезпечимо вас усім необхідним для життя, включаючи гаряче харчування", - сказав Терехов.