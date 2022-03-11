Події

10:12 11.03.2022

Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

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Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Баришівка Броварського району Київської області, повідомляє голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба.

"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирні будинки і 10 приватних будинків пошкоджено частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає", - зазначається у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1975

Теги: #київщина #обстріл
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