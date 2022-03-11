Суттєвих змін положень військ за останні шість годин немає – Генштаб ЗС України

За останні 6 годин не відбулося суттєвих змін у становищі українських військ та військ агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

На тимчасово окупованих територіях ворог розповсюджує проросійські повідомлення, окупанти намагаються домовитись із місцевим населенням.

На території Херсонської області агресор намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримки "порядку" у тимчасово окупованих населених пунктах.

Під час зіткнень у Чернігівській області з підрозділами Збройних Сил України окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат. У результаті особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований і здається в полон.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269688042010948