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05:12 11.03.2022

Лідери ЄС висловилися за подальше зміцнення зв'язків з Україною, про статус кандидата на членство не йдеться – висновки саміту ЄС

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Лідери ЄС висловилися за подальше зміцнення зв'язків з Україною, про статус кандидата на членство не йдеться – висновки саміту ЄС

Лідери Європейського Союзу затвердили висновки, в яких заявили про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться.

Відповідні висновки було ухвалено у рамках неформального саміту ЄС, який проходить 10-11 березня у Версалі (Франція). Обговорення українського питання розпочалося о 21.30 четверга (22.30 за Києвом) та закінчилося о 2.30 п'ятниці (3.30 за Києвом), - повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку України на вступ до Європейського Союзу. Рада діяла швидко і запропонувала Комісії подати свою думку за цією заявою відповідно до відповідних положень договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в її русі європейським шляхом. Україна належить нашій європейській сім'ї", - йдеться у резолюції.

Крім того, рада запропонувала Комісії подати свої висновки за заявами Республіки Молдова та Грузії.

У документі також йдеться, що "два тижні тому Росія повернула війну в Європу". "Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Ця війна завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні відповідатимуть за цю агресивну війну, зокрема за невибіркове завдання ударів по цивільному населенню та цивільним об'єктам", – наголошується у резолюції.

Лідери ЄС схвалили рішення прокурора Міжнародного кримінального суду щодо порушення розслідування. "Ми закликаємо до того, щоб безпека ядерних об'єктів України були негайно шарантовані за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила військові дії та негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України, а також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах", - прописано у висновках.

Крім того, у документі йдеться про те, що лідери ЄС віддають "належне народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії". "Ми не залишимо їх самих. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми сповнені рішучості підтримати відновлення демократичної України після того, як припиниться тиск Росії. Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми забезпечимо повне виконання запроваджених нами санкцій і залишаємося готовими швидко діяти з подальшими санкціями за необхідності", - йдеться у висновках.

Крім того, лідери ЄС констатували, що запропонували тимчасовий захист "усім біженцям війни з України". "Ми віддаємо належне європейським країнам, особливо на кордоні з Україною, за виявлену величезну солідарність щодо прийняття українських біженців від війни. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть виявляти солідарність і надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають", - йдеться у висновках.

У зв'язку з цим лідери закликали до того, щоб шляхом швидкого прийняття пропозиції про Згуртовані дії для біженців у Європі (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) і через ReactEU кошти були надані негайно. Вона повинна забезпечити безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих та внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також забезпечити безпечний прохід для тих цивільних осіб, які хочуть виїхати", - наголошується у висновках.

Теги: #членство #єс #лідери
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