Події

20:49 10.03.2022

У Ніжині внаслідок обстрілу "Ураганами" 2 людей загинуло, 5 травмовано – ЗМІ

1 хв читати

У Ніжині 10 березня внаслідок обстрілу міста російськими окупантами дві особи загинули, п'ять дістали травм, повідомляє в телеграм "Супільне. Чернігів" з посиланням на мера Олександра Кодолу.

"Сьогодні о 14:20 був руйнівний обстріл РСЗВ "Ураган". Є інформація про п'ятьох поранених та двох загиблих. Унаслідок вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернено в домівки", - повідомив міський голова.

За його словами, чотири будинки залишаються без світла, ремонтні роботи буде продовжено завтра. У 17-й школі, 25-му садку та амбулаторії сімейної медицини №6 унаслідок вибуху пошкоджено вікна.

Джерело: https://t.me/suspilnechernihiv/7075

Теги: #жертви #ніжин #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 10.03.2022
У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

18:58 10.03.2022
Унаслідок ворожого авіабомбардування у Слобожанському на Харківщині загинули щонайменше п'ятеро осіб, зокрема дві дитини - ДСНС

Унаслідок ворожого авіабомбардування у Слобожанському на Харківщині загинули щонайменше п'ятеро осіб, зокрема дві дитини - ДСНС

12:31 10.03.2022
Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

10:13 10.03.2022
На Житомирщині за добу внаслідок авіаударів загинули шестеро і травмовані 12 людей - Нацполіція

На Житомирщині за добу внаслідок авіаударів загинули шестеро і травмовані 12 людей - Нацполіція

09:19 10.03.2022
У Маріуполі після бомбардування дитячої лікарні троє загиблих – Маріупольська міськрада

У Маріуполі після бомбардування дитячої лікарні троє загиблих – Маріупольська міськрада

07:37 10.03.2022
Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

07:19 10.03.2022
Російські окупанти обстрілюють мирне населення, яке пересувається пішки між населеними пунктами в Чернігівській області, є втрати – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Російські окупанти обстрілюють мирне населення, яке пересувається пішки між населеними пунктами в Чернігівській області, є втрати – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

06:52 10.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено – ООН

06:33 10.03.2022
Одна людина загинула, двоє поранені 8 березня внаслідок авіаудару по с.Пісківка Бучанської тергромади – МВС

Одна людина загинула, двоє поранені 8 березня внаслідок авіаудару по с.Пісківка Бучанської тергромади – МВС

19:17 09.03.2022
У результаті удару авіабомби в Маріупольський пологовий будинок постраждали 17 людей, загиблих немає – голова Донецької ОВА

У результаті удару авіабомби в Маріупольський пологовий будинок постраждали 17 людей, загиблих немає – голова Донецької ОВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

SpaceX планує у березні запустити на орбіту ще одну групу інтернет-супутників Starlink

США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

ЮНІСЕФ за підтримки Міносвіти запускає онлайн-дитсадок

У Києві добровольчий підрозділ "Вільна Україна" розпочав захист

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

З початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано - Шкарлет

Єнін повідомив про створення зведеного батальйону Нацполіції України

Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії

"Укрпошта" привезла зі США 24 тонни медикаментів і дитячого харчування як гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА