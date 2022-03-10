У Ніжині внаслідок обстрілу "Ураганами" 2 людей загинуло, 5 травмовано – ЗМІ

У Ніжині 10 березня внаслідок обстрілу міста російськими окупантами дві особи загинули, п'ять дістали травм, повідомляє в телеграм "Супільне. Чернігів" з посиланням на мера Олександра Кодолу.

"Сьогодні о 14:20 був руйнівний обстріл РСЗВ "Ураган". Є інформація про п'ятьох поранених та двох загиблих. Унаслідок вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернено в домівки", - повідомив міський голова.

За його словами, чотири будинки залишаються без світла, ремонтні роботи буде продовжено завтра. У 17-й школі, 25-му садку та амбулаторії сімейної медицини №6 унаслідок вибуху пошкоджено вікна.

Джерело: https://t.me/suspilnechernihiv/7075