Події

19:50 10.03.2022

Понад 80 тонн товарів першої потреби для біженців із постраждалих районів України виїхало з Польщі

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Фонд Ріната Ахметова, група "Метінвест" і ДТЕК об'єдналися заради допомоги українцям, які постраждали внаслідок нападу Росії на Україну, - з перших днів Фонд ухвалив рішення взяти на себе місію з доставки гуманітарної допомоги, повідомила група у пресрелізі в четвер.

Згідно з ним, у Польщі розгорнули hub, в якому збирається допомога з усього світу і доставляється до України. Перші 80 тонн товарів першої потреби вже прямують до України.

У вантажі, який наразі вирушатиме до Запоріжжя, - вода, крупи, макаронні вироби, чай та кава, каші та супи швидкого приготування. Допомога надходить із різних країн, сортується за належністю і партіями відправлятиметься в ті регіони, де на неї чекають найбільше, уточнюється в повідомленні.

"Щойно ми зрозуміли, що може статися негативна гуманітарна ситуація, відкрили безпрецедентний гуманітарний фронт. Насамперед цим займається Фонд Ріната Ахметова разом із "Метінвестом", ДТЕК - бізнесами SCM. На базі "Метінвест Польща" ми відкрили перевальний хаб, де акумулюємо гуманітарку, що приходить із різних країн Європи. Звідти допомога йде в Україну і сортується у гуманітарному центрі, створеному у Запоріжжі", - сказав генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков, слова якого наводить пресслужба.

Допомога доставляється з Нідерландів, Румунії, Німеччини, країн Прибалтики, Польщі та Італії. При цьому компанія відкрита до партнерства і запрошує всіх, хто хоче і може допомогти Україні, зазначено у пресрелізі.

Проєкт не передбачає індивідуальних разових пожертвувань, а йдеться про масштабну гуманітарну допомогу.

На базі "Запоріжсталі" створено гуманітарний координаційний центр, куди доставляється вантаж із Європи. Саме тут волонтери - співробітники групи "Метінвест" - приймають товари, розфасовують їх, доставляють за локаціями, допомагають біженцям, уточнюється у повідомленні.

При цьому наголошується, що наразі на гуманітарний вантаж найбільше чекає Маріуполь на сході України, де закінчуються запаси їжі та води через другий тиждень блокади міста.

Група зазначає, що гуманітарний рейс уже сформований, але, на жаль, "зеленого коридору" все ще немає. Ворог не дотримується режиму тиші і цілеспрямовано обстрілює маршрут руху гуманітарного вантажу. Евакуація маріупольців розпочнеться, щойно буде гарантія безпеки маршруту.

Теги: #гумдопомога #метінвест
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