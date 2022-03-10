В Україні очікується прохолодна погода

Найближчої доби холодна повітряна маса визначатиме погоду в Україні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 11 березня, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, окрім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (у північно-східних областях 3-8° морозу, у західних областях 0-5° тепла); у Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві у п'ятницю без опадів; пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 8-10° морозу, вдень приблизно 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 березня найвища температура вдень (17,0°) була у 1914 році, найнижча вночі (-19,8°) у 1898 році.

У суботу, 12 березня, в Україні без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний (у західних та північних областях північно-західний), 5-10 м/с.

Температура в Карпатах та північно-східних областях вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних областях до 8° тепла.

У Києві у суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.