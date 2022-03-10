Події

14:44 10.03.2022

Саакашвілі припинив друге голодування у Руставській в'язниці

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Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав у соцмережах, що припиняє друге голодування у Руставській в'язниці.

Він мотивував своє рішення отриманим листом від "грузинських бійців, які борються в Україні", які просили його припинити голодування.

"Таке саме прохання надходить до мене і від представників Верховного військового командування України, з якими я перебуваю у постійному контакті", - написав Саакашвілі.

За його словами, наразі необхідні - "здоровий глузд, здоров'я, повна мобілізація".

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. Вже друге голодування Саакашвілі оголосив у Руставській в'язниці 21 лютого з вимогою надати йому кваліфіковане лікування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.

Теги: #голодування #саакашвілі #грузія #припинення
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