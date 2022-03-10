Рада бізнес-омбудсмена відкрила офіс в Івано-Франківську

Київ. 10 березня. ИНТЕРФКС-УКРАЇНА - Рада бізнес-омбудсмена відкрила офіс в освітньо-офісному кластері Promprylad.Renovation в Івано-Франківську.

"Рада бізнес-омбудсмена вже релокувалася і готова вам допомагати. Ми сьогодні відкриваємо офіс в Івано-Франківську, щоб допомогти бізнесу, який хоче налаштуватися на роботу на заході Україні, зняти всі бар'єри та разом із місцевою владою знайти необхідні місця і потужності, а бізнесу, який хоче допомагати у війні армії з гуманітарною допомогою, допомогти зняти бар'єри на кордоні", - повідомила в LinkedIn заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Джерело: https://www.linkedin.com/posts/tatianakorotka_boc-business-ombudsman-activity-6907622428248563712-6igy