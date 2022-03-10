КУЛЕБА ТА ЛАВРОВ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ НА 24 ГОДИНИ, АЛЕ НЕ ДОСЯГЛИ ПРОГРЕСУ В ЦЬОМУ ПИТАННІ

Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира Захарова у Броварському районі - ГУР МО
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Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира Захарова у Броварському районі - ГУР МО
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