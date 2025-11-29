УКР
Reform.Energy
Події
00:26
29.11.2025
В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО
22:26
20.11.2025
ГЕНШТАБ ЗСУ СПРОСТУВАВ ІНФОРМАЦІЮ ВОРОГА ПРО НІБИТО ЗАХОПЛЕННЯ НИМ КУП’ЯНСЬКА, ЯМПОЛЯ, 80% ВОВЧАНСЬКА ТА 70% ПОКРОВСЬКА
00:02
14.11.2025
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
02:24
16.08.2025
ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ
01:15
03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ
06:42
01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС
22:34
25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
00:50
24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО
22:04
23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
03:15
18.05.2025
В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО
23:04
27.02.2025
СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ
Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних
Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента
Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде
Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах
Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП
Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України
Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини
Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Відставка Андрія Єрмака
Трамп заявив про скасування 92% указів Байдена, підписаних через автопідпис
Сирський за підсумками поїздки на Харківщину: наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога
Помер чоловік, поранений унаслідок удару російського дрона по автівці в Білозерці Херсонської області — ОВА
Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік
У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину
ВМС України: На аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт окупантів, місця зберігання ударних БпЛА та кілька об’єктів ППО
