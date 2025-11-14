УКР
Події
00:02
14.11.2025
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
02:24
16.08.2025
ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ
01:15
03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ
06:42
01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС
22:34
25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
00:50
24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО
22:04
23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
03:15
18.05.2025
В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО
23:04
27.02.2025
СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ
07:48
06.12.2024
ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ
02:03
06.12.2024
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено
Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко
Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко
Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського
Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"
США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі
Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко
У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні
У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада
Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України
В столиці працює ППО - КМВА
Ветеран Kraken з ампутацією представляє Україну на чемпіонаті світу з джиу-джитсу
Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці
ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії
