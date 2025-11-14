Інтерфакс-Україна
Події

02:24 16.08.2025
ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

01:15 03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ

06:42 01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС

22:34 25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

00:50 24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

22:04 23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

03:15 18.05.2025
В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО

23:04 27.02.2025
СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

07:48 06.12.2024
ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

02:03 06.12.2024
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі

Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

В столиці працює ППО - КМВА

Ветеран Kraken з ампутацією представляє Україну на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

