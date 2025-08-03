Інтерфакс-Україна
Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:42 01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС

22:34 25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

00:50 24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

22:04 23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

03:15 18.05.2025
В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО

В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО

23:04 27.02.2025
СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

07:48 06.12.2024
ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

02:03 06.12.2024
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

01:42 18.07.2023
У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

20:01 06.07.2023
На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

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