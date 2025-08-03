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Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
Події
01:15
03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ
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Теги:
#блискавка
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