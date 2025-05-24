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Стрічки новин
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РУС
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Телеком
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Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
Події
00:50
24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО
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Теги:
#блискавка
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