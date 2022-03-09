Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо засудив авіаналіт російських військ на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі, закликав РФ припинити війну та дотримуватися домовленостей щодо гуманітарних коридорів.

"Від Маріупольської лікарні залишилися лише уламки: російські ракети кілька годин тому знищили пологове відділення та педіатричне. Українська влада говорить про постраждалих і жертв, переважно діти та жінки. Місце надії, де народжується життя, стало місцем смерті. Він безжальний. Укотре удар не по військовому об'єкту. Війна Путіна має припинитися", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що громадяни України продовжують страждати від бомбардувань і змушені дивитись, як помирають їхні близькі через війну, яку вони не хотіли, і яку рішуче засуджує вся міжнародна спільнота.

"Повторюся: для гуманітарного перемир'я потрібен стіл переговорів, який гарантує відкриття гуманітарних коридорів, яких необхідно дотримуватись. Перемир'я на 48/72 години необхідно, щоб громадяни України залишили країну", - заявив глава МЗС.

Джерело: https://www.facebook.com/100044150993617/posts/520283066120055/?d=n