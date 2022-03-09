Події

21:30 09.03.2022

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

1 хв читати

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо засудив авіаналіт російських військ на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі, закликав РФ припинити війну та дотримуватися домовленостей щодо гуманітарних коридорів.

"Від Маріупольської лікарні залишилися лише уламки: російські ракети кілька годин тому знищили пологове відділення та педіатричне. Українська влада говорить про постраждалих і жертв, переважно діти та жінки. Місце надії, де народжується життя, стало місцем смерті. Він безжальний. Укотре удар не по військовому об'єкту. Війна Путіна має припинитися", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що громадяни України продовжують страждати від бомбардувань і змушені дивитись, як помирають їхні близькі через війну, яку вони не хотіли, і яку рішуче засуджує вся міжнародна спільнота.

"Повторюся: для гуманітарного перемир'я потрібен стіл переговорів, який гарантує відкриття гуманітарних коридорів, яких необхідно дотримуватись. Перемир'я на 48/72 години необхідно, щоб громадяни України залишили країну", - заявив глава МЗС.

Джерело: https://www.facebook.com/100044150993617/posts/520283066120055/?d=n

Теги: #італія #підтримка #маріуполь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 09.03.2022
Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

19:54 09.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

19:40 09.03.2022
Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів

Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів

19:01 09.03.2022
Порошенко: Я роблю все можливе, щоб підтримати Зеленського

Порошенко: Я роблю все можливе, щоб підтримати Зеленського

18:57 09.03.2022
Кожен другий українець вірить у "закриття неба" над Україною країнами НАТО - соцопитування "Рейтингу"

Кожен другий українець вірить у "закриття неба" над Україною країнами НАТО - соцопитування "Рейтингу"

18:05 09.03.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

17:34 09.03.2022
Зеленський про атаку російських військ на пологовий будинок Маріуполя: Скільки ще буде світ співучасником, ігноруючи терор?

Зеленський про атаку російських військ на пологовий будинок Маріуполя: Скільки ще буде світ співучасником, ігноруючи терор?

10:14 09.03.2022
Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

19:40 08.03.2022
Зеленський і Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів

Зеленський і Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів

15:52 08.03.2022
Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором" – міськрада

Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором" – міськрада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

Тероборона на Сумщині розбила 18 одиниць техніки противника, частину захопила – Генштаб

ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

Юн Сок Йоль переміг на виборах президента Республіки Корея

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

Верховна Рада не планує проводити пленарне засідання 10 березня – Корнієнко

На станціях метро, які використовують як укриття, показуватимуть українське кіно – КМДА

Вашингтон буде реагувати, якщо РФ вирішить націоналізувати підприємства, що покинули її ринок - Псакі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА