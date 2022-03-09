ЄБРР ініціює пакет заходів для підтримки України на EUR2 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить перший пакет фінансування для підтримки сталості України у розмірі EUR2 млрд.

"ЄБРР оголосив про перший пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму EUR2 млрд, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, що постраждали від війни в Україні", – повідомив банк на сайті в середу.

"Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти у відновленні країни, щойно дозволять умови", – додали в ЄБРР.

Фінансування буде надано в найкоротші терміни для підтримки українських компаній, наприклад у вигляді відстрочених кредитів, підтримання ліквідності та торгового фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб вони продовжували працювати, пояснив банк.

Цей пакет схвалила в середу рада директорів банку, він є першим раундом підтримки, наголосив ЄБРР.

За його даними, програма стійкості в Україні буде зосереджена на чотирьох основних елементах: відстрочення платежів, списання боргів та реструктуризація; торгове фінансування, зокрема імпорту палива; надзвичайне фінансування ліквідності, за погодженням із партнерами; екстрена підтримка реформ.

Крім того, програма допоможе країнам, яких безпосередньо торкнувся приплив українських біженців. У сусідніх з Україною країнах програму буде зосереджено на енергетичній безпеці, зокрема за рахунок екстрених закупівель електроенергії для компенсації втрати імпорту з Росії та Білорусі; муніципальних послугах та засобах для існування для переміщених осіб; надання ліквідності для малих та середніх підприємств.

Рамкову основу можна було б також розширити, щоб охопити інші країни, які особливо занепокоєні енергетичною безпекою. Банк очікує, що криза матиме серйозні наслідки для багатьох країн, де він працює, наголошується в повідомленні.

Раніше ЄБРР заявляв про непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі.