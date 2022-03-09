Події

15:33 09.03.2022

Міністри оборони України і Туреччини обговорили питання гумдопомоги та "зелених коридорів"

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Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар обговорили питання гуманітарної допомоги турецької сторони Україні, а також відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів.

"Регулярний діалог із нашими друзями та партнерами з Туреччини. Чергову гуманітарну допомогу з Туреччини обговорили з міністром оборони Хулусі Акаром. Ми також обговорили необхідність відкриття більшої кількості гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів. Дякую всім нашим партнерам за підтримку", - написав Резніков у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1501548439976480772

Теги: #туреччина #гумдопомога
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