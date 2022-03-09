ЦБ Росії заборонив купівлю готівкової валюти, обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тис. терміном на півроку

Банк Росії заборонив купівлю готівкової валюти та обмежив її видачу з діючих вкладів сумою $10 тис. строком на півроку, пояснивши ці рішення впровадженими проти РФ санкціями.

Банк Росії з 9 березня по 9 вересня встановлює порядок видачі коштів із валютних вкладів або рахунків громадян, що передбачає зняття до $10 тисяч у готівковій валюті, решту - в рублях за курсом, ідеться в повідомленні ЦБ.

У російських банках близько 90% валютних рахунків не перевищують суму в $10 тисяч, тобто 90% власників валютних вкладів або рахунків зможуть повністю отримати свої кошти в готівковій валюті, йдеться в повідомленні.

У період дії цього тимчасового порядку валюта видаватиметься в доларах США незалежно від валюти рахунку. Конвертація інших валют у долар США відбуватиметься за ринковим курсом на день видачі.

Отримати валюту можна буде в касі банку.

Громадяни можуть і надалі зберігати кошти на валютних вкладах або рахунках. Усі кошти збережені та враховані у валюті, в якій було відкрито рахунок або вклад. Умови за вкладом або рахунком не змінюються. Відсотки за вкладами нараховуватимуться, як завжди, в тій валюті, в якій вклад було відкрито, пояснив регулятор.

Громадяни зможуть відкривати і нові валютні рахунки та вклади, але зняти з них кошти, доки діє тимчасовий порядок операцій із готівковою валютою, можна буде в рублях за ринковим курсом на день видачі.

Крім того, банки впродовж терміну дії тимчасового порядку не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Обміняти готівкову валюту на рублі можна буде в будь-який момент і в будь-якому обсязі.

Отримати кошти зі своїх валютних вкладів або рахунків можуть клієнти всіх банків без винятку. Банкам може знадобитися кілька днів для того, щоб привезти необхідну суму в готівковій валюті в конкретне відділення.

В оновленому списку питань і відповідей на сайті ЦБ у зв'язку з новими обмеженнями з'явилися, зокрема, такі:

"Я їду за кордон, мені потрібна валюта для оплати поїздки. Як я можу її купити?

Доки діє тимчасовий порядок операцій із готівковою валютою, ви не зможете придбати готівкову валюту. Але ви можете розплачуватися карткою "Мир" і знімати з неї готівку у валюті країни вашої поїздки там, де приймається картка "Мир". Це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Південна Осетія і Абхазія".

"Чи може бути впроваджений якийсь особливий порядок для видачі вкладів у рублях?

Ні, не може. Надходження доларів до країни обмежене санкціями, і це єдина причина спеціальних заходів, пов'язаних із продажем банками готівкової іноземної валюти. На рублеві вклади та рахунки санкції жодного впливу не мають. Кошти на рахунках збережені, всі операції доступні в будь-який момент".

"Я хочу відкрити новий валютний вклад. Я зможу це зробити?

Так, відкрити новий валютний вклад або рахунок можна. Але доки діє тимчасовий порядок операцій із готівковою валютою, отримати готівкову валюту з валютного рахунку або вкладу, відкритого пізніше 8 березня 2022 року, не можна".

"Я маю валюту в банківській комірці. Я можу забрати всю суму чи лише 10 тис.?

Ви можете розпоряджатися вмістом своєї банківської комірки на власний розсуд. Обмеження на цей випадок не поширюється".

"У мене на валютному вкладі сума понад за $10 тис. Я вирішив його закрити й замовив у банку валюту. Що я отримаю в результаті?

Ви отримаєте $10 тис. (якщо рахунок був відкритий в іншій валюті - все одно банк віддасть вам долари США), решту ви можете залишити на своєму рахунку або вкладі на тих умовах, на яких вклад було відкрито, або отримати в рублях за курсом на день видачі".

Після оголошення про обмежувальні заходи їх також прокоментував Сбербанк (MOEX: SBER).

"Сбербанк працює у штатному режимі та готовий задовольнити потреби клієнтів у готівковій валюті в рамках запроваджених ЦБ тимчасових правил. Купівля безготівкової валюти доступна клієнтам в Сбербанк Онлайн без обмежень. Кошти клієнтів у рублях доступні без обмежень", - заявила пресслужба банку.