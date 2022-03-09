Події

00:01 09.03.2022

Рішення США про заборону імпорту російської нафти - потужний сигнал усьому світові - Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за прийняте ним рішення про заборону імпорту російської нафти та вважає це потужним сигналом усьому світові.

"Я вдячний особисто президентові Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення. За це лідерство. За цей максимально потужний сигнал усьому світу. Він дуже простий: кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, що летять в інші суверенні держави", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

Він зазначив, що "або Росія матиме повагу до міжнародного права і не вестиме війни, або вона не матиме грошей, щоб війни починати. Знайдуть іншу "бензоколонку". Але це не лише про гроші".

Заборона на імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії, нагадав Зеленський, упроваджує і Велика Британія.

"Я вдячний прем'єр-міністрові Борису Джонсону за принциповість, якої очікуєш від глави уряду Британії у важкі часи", - сказав він.

Теги: #рф #сша #нафта #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:14 09.03.2022
Перший гуманітарний коридор - це відсоток від того, що потрібно зробити, - Зеленський

Перший гуманітарний коридор - це відсоток від того, що потрібно зробити, - Зеленський

00:06 09.03.2022
Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

23:37 08.03.2022
Coca-Cola призупиняє бізнес у Росії

Coca-Cola призупиняє бізнес у Росії

22:54 08.03.2022
США проводять переговори з країнами СОТ про можливе майбутнє Росії в цій організації - Білий дім

США проводять переговори з країнами СОТ про можливе майбутнє Росії в цій організації - Білий дім

22:31 08.03.2022
Starbucks призупиняє діяльність у Росії

Starbucks призупиняє діяльність у Росії

22:16 08.03.2022
CERN призупинив співпрацю з РФ через військове вторгнення в Україну

CERN призупинив співпрацю з РФ через військове вторгнення в Україну

21:55 08.03.2022
Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність Росії

Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність Росії

20:57 08.03.2022
Зеленський подякував США за заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, закликав інші країни наслідувати цей приклад

Зеленський подякував США за заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, закликав інші країни наслідувати цей приклад

20:52 08.03.2022
OBI Group припиняє діяльність у Росії

OBI Group припиняє діяльність у Росії

20:49 08.03.2022
Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України - МВС

Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України - МВС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща передає усі свої МіГ-29 у розпорядження США - МЗС

Ворог наніс авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі - Нацполіція

Шмигаль закликає людей всього світу виходити на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

ОСТАННЄ

Fitch знизило рейтинг Росії в іноземній валюті до "C" з "B"

Unilever зупинив операції в Україні й зупиняє інвестиції та експорт/імпорт в РФ

Член Єврокомісії не виключає регулювання цін на електроенергію в ЄС для захисту споживачів

Посол Польщі в Україні залишається в Києві

ПЕРШИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР - ЦЕ ВІДСОТОК ВІД ТОГО, ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ВІЙНУ ТРЕБА ЗАКІНЧУВАТИ Й СІДАТИ ЗА СТІЛ ПРЕДМЕТНИХ ПЕРЕГОВОРІВ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВДЯЧНИЙ БАЙДЕНУ ЗА РІШЕННЯ ЗАБОРОНИТИ ІМПОРТ НАФТИ З РОСІЇ

Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

Кулеба: Повідомлення про те, що ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" або "вторгненням", - це фейк

У Житомирській області внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, повідомляє ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА