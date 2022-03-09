Рішення США про заборону імпорту російської нафти - потужний сигнал усьому світові - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за прийняте ним рішення про заборону імпорту російської нафти та вважає це потужним сигналом усьому світові.

"Я вдячний особисто президентові Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення. За це лідерство. За цей максимально потужний сигнал усьому світу. Він дуже простий: кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, що летять в інші суверенні держави", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

Він зазначив, що "або Росія матиме повагу до міжнародного права і не вестиме війни, або вона не матиме грошей, щоб війни починати. Знайдуть іншу "бензоколонку". Але це не лише про гроші".

Заборона на імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії, нагадав Зеленський, упроваджує і Велика Британія.

"Я вдячний прем'єр-міністрові Борису Джонсону за принциповість, якої очікуєш від глави уряду Британії у важкі часи", - сказав він.