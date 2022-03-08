Події

20:03 08.03.2022

"Ашан" запровадив послугу зняття до 6 тис. грн на касі у низці магазинів

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Мережа "Ашан" запустила послугу зняття готівки до 6 тис. грн на один чек на касі магазинів, повідомила пресслужба.

Так, послуга вже доступна у наступних супермаркетах:

Ашан Кільцева (Київ)

Ашан Сокільники (Львів)

Ашан Чорновола (Львів)

Ашан Південний (Львів)

Ашан Лівобережний (Дніпро)

Ашан Зоряний (Дніпро)

Ашан Київська (Житомир)

Ашан Хотинська (Чернівці)

Компанія планує поступово розширювати дію послуги і на інші супермаркети, йдеться в повідомленні.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції у 1961 році.

Auchan Retail Ukraine працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.

Теги: #ашан
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