"Ашан" запровадив послугу зняття до 6 тис. грн на касі у низці магазинів
Мережа "Ашан" запустила послугу зняття готівки до 6 тис. грн на один чек на касі магазинів, повідомила пресслужба.
Так, послуга вже доступна у наступних супермаркетах:
Ашан Кільцева (Київ)
Ашан Сокільники (Львів)
Ашан Чорновола (Львів)
Ашан Південний (Львів)
Ашан Лівобережний (Дніпро)
Ашан Зоряний (Дніпро)
Ашан Київська (Житомир)
Ашан Хотинська (Чернівці)
Компанія планує поступово розширювати дію послуги і на інші супермаркети, йдеться в повідомленні.
Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції у 1961 році.
Auchan Retail Ukraine працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.