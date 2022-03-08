Спікери парламентів країн Балтії висловилися за прийом України до ЄС

Глави парламентів Латвії, Литви та Естонії виступили у вівторок із заявою на підтримку вступу України до Європейського Союзу.

"Ми схвалюємо офіційну заявку України на вступ до Європейського Союзу як повноправного члена", - йдеться у заяві.

"Швидка відповідь на заявку України на членство в Європейському Союзі також означатиме підтримку власної життєздатності, безпеки та стабільності Європейського Союзу", - вважають спікери.

Вони закликали керівників своїх країн та інших держав Євросоюзу "вжити практичних кроків для надання Україні членства в ЄС".

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого звернувся до ЄС із проханням прийняти країну до Євросоюзу у прискореному порядку. З аналогічним проханням потім звернулася також влада Молдови та Грузії.