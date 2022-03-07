Події

14:28 07.03.2022

СБУ: Дезертирство серед окупантів стає масовим

1 хв читати

Служба безпеки України повідомляє про масове дезертирство серед російських військових.

"Дезертирство серед окупантів стає масовим - загарбники біжать із війська навіть дорогою в Україну", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному в Телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, про масові факти дезертирства розповів полонений російський технік.

"Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території. Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства", - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що, за словами полоненого російського техніка, багато російських військових тікають дорогою, і навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, самоусуваються, не даючи конкретних завдань.

"Чим більше таких "прозрінь" у головах окупантів - тим ближче кінець війни", - наголошується в повідомленні СБУ.

 

Теги: #агресор #дизертирство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 07.03.2022
Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

12:47 07.03.2022
Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

15:19 06.03.2022
Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

13:47 06.03.2022
Україна вимагатиме нових санкцій проти РФ уже наступного тижня - Кулеба

Україна вимагатиме нових санкцій проти РФ уже наступного тижня - Кулеба

12:08 06.03.2022
Внаслідок обстрілів російських агресорів пошкоджено 16 лікарень, шість медиків загинули - УЦОЗ

Внаслідок обстрілів російських агресорів пошкоджено 16 лікарень, шість медиків загинули - УЦОЗ

08:17 06.03.2022
Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

15:02 05.03.2022
У Новопскові троє людей постраждали під час спроби зупинити росіян, які відкрили вогонь - Гайдай

У Новопскові троє людей постраждали під час спроби зупинити росіян, які відкрили вогонь - Гайдай

13:12 05.03.2022
У суботу збито два російські літаки - Арестович

У суботу збито два російські літаки - Арестович

12:32 05.03.2022
КС України ініціює припинення членства КС Росії та КС Білорусі у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

КС України ініціює припинення членства КС Росії та КС Білорусі у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

11:38 05.03.2022
Ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів" і не допускає гуманітарних вантажів – Данілов

Ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів" і не допускає гуманітарних вантажів – Данілов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОДА

Українські мобільні оператори об'єднуються та запускають національний роумінг

Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

Бійці Інтернаціонального легіону при ГУР МОУ виконують бойові завдання проти російського агресора

ОСТАННЄ

Блінкен заявив про драматичний вплив санкцій на економіку Росії

Командир полку "Азов" закликав світову спільноту закрити небо над Україною та допомогти зупинити гуманітарну катастрофу у Маріуполі

ЄС вже 8 березня може оголосити про нові санкції проти РФ - ЗМІ

На Київщині вже розвезли понад 238 тонн гуманітарної допомоги – голова ОВА

Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

Зеленський і президент Євроради обговорили загрозу ядерним об'єктам та питання членства України в ЄС

Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОДА

Українські мобільні оператори об'єднуються та запускають національний роумінг

Російський літак упав на території державіапідприємства у Харкові – поліція

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА