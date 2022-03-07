СБУ: Дезертирство серед окупантів стає масовим

Служба безпеки України повідомляє про масове дезертирство серед російських військових.

"Дезертирство серед окупантів стає масовим - загарбники біжать із війська навіть дорогою в Україну", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному в Телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, про масові факти дезертирства розповів полонений російський технік.

"Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території. Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства", - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що, за словами полоненого російського техніка, багато російських військових тікають дорогою, і навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, самоусуваються, не даючи конкретних завдань.

"Чим більше таких "прозрінь" у головах окупантів - тим ближче кінець війни", - наголошується в повідомленні СБУ.