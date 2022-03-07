На території всієї Київської області комендантська година з 20:00 понеділка до 7:00 вівторка – голова ОВА

Комендантська година діятиме з 20:00 до 7:00 8 березня на всій території Київської області, інформують у Київській обласній військовій адміністрації.

"По всій Київській області з 7 до 8 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - йдеться у повідомленні ОВА в Telegram-каналі.

"Оборона Київщини триває. 12 днів боротьби за Україну та рідні домівки. Йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи необхідні насамперед задля безпеки мешканців регіону", – заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1770