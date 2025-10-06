У Києві запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години

В Києві з 2026 року діятимуть цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони міста Києва, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.

Згідно з прийнятим рішенням, Київській міській військовій адміністрації доручили спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їх використання, а також звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в Київській області.

"Також має бути створена і впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів", - наголосили в КМДА.

Комендантська година в Києві триває з 00:00 до 5:00. У цей час перепустками можуть користуватися працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/15319