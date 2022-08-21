На Харківщині змінюється час комендантської години, а на День Незалежності він буде цілодобовим

У Харківській області протягом усього Дня Незалежності діятиме комендантська година, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо із розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

"Знаходьтеся вдома і не ігноруйте тривогу! День Незалежності – це про нашу ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо і будемо захищати. Не дамо ворогові шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними", - закликав Синєгубов.

Він також зазначив, що з 22 серпня комендантська година починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 7:00 наступного дня.

Як повідомлялося раніше, з 30 травня комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.