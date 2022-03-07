Російське керівництво стало на шлях скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що російське керівництво стало на шлях скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

"Збройні сили України, ТРО, Національна гвардія, поліція, СБУ, розвідка, прикордонники, ДСНС, наші героїчні медики, волонтери і десятки тисяч інших причетних до організації опору робили і роблять усе, щоб ми зустріли цей ранок і продовжили нашу справедливу боротьбу. На жаль, ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни.

Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - написав Данілов у Телеграм-каналі.

Він нагадав, що російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних жителів Миколаєва, а також завдали ракетного удару по цивільному летовищу у Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня, бомбардували міста Малин, Овруч, Коростень.

"І це лише за один день. Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим і для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, зокрема, запустила процес ліквідації самого путінського режиму», - додав він.