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11:53 07.03.2022

Російські військові обстріляли автомобіль і пограбували іноземного журналіста – український омбудсмен

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Російські військові обстріляли автомобіль і пограбували іноземного журналіста – український омбудсмен

 

 Російські військові обстріляли автомобіль іноземного журналіста, громадянина Швейцарії, який висвітлював воєнні дії на території Миколаївської області, журналіст поранений і пограбований окупантами, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Громадянин Швейцарії, незалежний журналіст Гійом Бріке (Guillaume Briquet) здійснював висвітлення воєнних дій загарбника на території Миколаївської області. 6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль з маркуванням "преса" був обстріляний російськими військовими. Журналіст дістав поранення", - йдеться у повідомленні Денісової в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що після зупинення транспортного засобу російські загарбники відібрали в нього документи, кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук та інші цінні речі. "Поранений журналіст зміг дістатися до блокпоста української поліції, звідки його було доправлено до лікувального закладу та надано допомогу", - інформує Денісова.

Український омбудсмен наголошує, що обстріл і пограбування журналіста є грубим порушенням Гаазьких конвенції та декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни та Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони та звичаї сухопутної війни, що встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

"Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та припинення масових порушень прав людини", - заявила Денісова. Джерело:

Теги: #омбудсмен #денісова
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