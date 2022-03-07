Російські війська намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що російські війська намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак.

"Минуло одинадцять діб героїчного спротиву. Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв", - написав Резніков у Facebook.

Міністр зазначив, що керівництво держави робить усе можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори.

"Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять", - наголосив він.

Також Резніков повідомив, що понад 140 тисяч українців, переважно чоловіків, повернулися з Європи, десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони.

"Звісно, є ті, хто тікає. Але весь світ бачить, як український народ б’ється за свою країну", - додав міністр.

За його словами, вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати до України та захищати світ від російських нацистів на українському фронті.

"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що українські військові за всіма напрямками оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

"Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини", - упевнений Резніков.

Він заявив, що Україна працює над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів.

"Війна – це горе, яке принесла до нас Росія. Принесла в домівки всього світу. Ми кожного дня втрачаємо наших людей. Пам’ятаємо кожного і помстимося за усіх. Наша найбільша перевага над ворогом – у згуртованості українського суспільства. У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і Громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення. Їх більше, це правда. Вони переважають на морі та в повітрі. Поки що. Поки що. Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів", - зазначив міністр.