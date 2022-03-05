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16:29 05.03.2022

"Нафтогаз" закликав найбільші нафтосервісні компанії вийти з енергопроєктів РФ у відповідь на її воєнну агресію

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Київ. 5 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – НАК "Нафтогаз України" закликає "велику четвірку" нафтосервісних компаній Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а також постачальників технологій та обладнання вийти слідом за найбільшими світовими нафтогазовими компаніями з російських енергетичних проєктів.

"Ми вдячні світовій спільноті, яка нарешті поставила крапку на "Північному потоці-2". Ми також підтримуємо швидку і єдино правильну реакцію BP, Shell, Equinor, Exxon, TotalEnergies, які висловили свою підтримку Україні та у відповідь на нічим не виправдану агресію Росії згортають свої енергетичні проєкти в цій країні. Упевнені, що цим самим шляхом мають піти всі інші задіяні в нафтогазових проєктах Росії міжнародні компанії, які поділяють цивілізовані європейські цінності. Сьогодні природний газ є зброєю проти України, завтра він може стати зброєю проти всього світу", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, слова якого наведено в повідомленні компанії в суботу.

У повідомленні наголошується, що вихід міжнародних компаній із російських проєктів значно послабить технологічний потенціал російської нафтогазовидобувної галузі.

"Разом із фінансовими, трейдинговими та іншими санкціями, які вже застосовують уряди та окремі компанії різних країн, це послабить домінуюче становище країни-агресора на європейському газовому ринку. А це критично важливо не лише для захисту України, проти якої Росія розв'язала безпрецедентну відкриту війну, а й для безпеки всієї Європи", – наголосили в "Нафтогазі".

Водночас у компанії звернули увагу, що вона продовжує юридичну боротьбу проти російської газової монополії, зокрема активно взаємодіє з антимонопольним органом Єврокомісії щодо зловживань "Газпрому" на європейському ринку газу, а ініційований компанією арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо компенсації Росією за завдані "Нафтогазу" збитки внаслідок анексії його активів у Криму.

Теги: #нафтогаз #енергетика
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