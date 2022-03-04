Події

22:11 04.03.2022

Expedia, Booking.com та Airbnb припинили співпрацю з Росією та Білоруссю - глава Держтуризму України

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Туристичні сервіси Expedia, Booking.com та Airbnb припинили співпрацю з Росією та Білоруссю, повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"У ці дні найбільше щастя мені приносять перемоги нашої армії. Але й на нашому маленькому фронті є важливі перемоги. На наші звернення і завдяки підтримці міжнародної туристичної спільноти, слідом за Expedia, співпрацю з Росією та Білоруссю припинили Booking.com і Airbnb", - написала вона у соціальній мережі Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/639963775/posts/10161528301553776/?d=n

Теги: #рф #туризм #бронювання #сервіси
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