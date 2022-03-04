Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися вже завтра чи післязавтра, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Третій етап (переговорів із РФ – ІФ) може бути завтра чи післязавтра. Ми очікуємо, ми у постійному контакті з ними. Коли буде зрозуміло, що ми (з ними – ІФ) готові йти далі й говорити про припинення вогню, у нас є опція: ми їдемо буквально хоч зараз", - заявив Подоляк на спільній пресконференції з головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією на тему "Війна Росії проти України" у Львівській обласній державній адміністрації.

Джерело: https://fb.watch/bxP_w4imnE/