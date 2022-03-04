Події

16:37 04.03.2022

Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

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Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися вже завтра чи післязавтра, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Третій етап (переговорів із РФ – ІФ) може бути завтра чи післязавтра. Ми очікуємо, ми у постійному контакті з ними. Коли буде зрозуміло, що ми (з ними – ІФ) готові йти далі й говорити про припинення вогню, у нас є опція: ми їдемо буквально хоч зараз", - заявив Подоляк на спільній пресконференції з головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією на тему "Війна Росії проти України" у Львівській обласній державній адміністрації.

Джерело: https://fb.watch/bxP_w4imnE/

Теги: #мир #росія #переговори
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