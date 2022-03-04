Рада ООН з прав людини створила комісію з розслідування військових злочинів проти українців – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів воєнних злочинів РФ в Україні.

"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.