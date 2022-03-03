Події

16:58 03.03.2022

Мер Енергодара закликав його мешканців залишатися вдома – ворог обстріляв блокпост

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Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав його жителів та працівників АЕС, які кілька днів утримують вхід російських окупантів до міста, залишатися вдома через обстріл облаштованого енергодарцями блокпоста.

"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення. Залишайтеся вдома!", - написав Орлов у своєму Телеграм-каналі у четвер о 16:30.

Пізніше він додав, що на місто рухається ворожа колона, що налічує понад 100 одиниць важкої техніки.

Теги: #обстріл #енергодар
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