ПриватБанк підтримує роботу 660 відділень, 5,2 тис. банків і 10,3 тис. терміналів

Державний ПриватБанк (Київ) працює у нормальному режимі й станом на 3 березня підтримує роботу 658 відділень, 5,2 тис. банкоматів та 10,3 тис. терміналів на касах, повідомила пресслужба банку у четвер.

"ПриватБанк працює у нормальному режимі, забезпечуючи фінансову стабільність держави", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба нагадала, що клієнти ПриватБанку можуть зняти до 6 тис. грн на касах "Сільпо", Fozzy Cash & Carry, "Фора", Trash, Varuz, "Сім23", "Клевер Сторс", аптек "Біла Ромашка", "Аптека 911", "Аптека оптових цін".