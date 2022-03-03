Події

13:23 03.03.2022

ПриватБанк підтримує роботу 660 відділень, 5,2 тис. банків і 10,3 тис. терміналів

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Державний ПриватБанк (Київ) працює у нормальному режимі й станом на 3 березня підтримує роботу 658 відділень, 5,2 тис. банкоматів та 10,3 тис. терміналів на касах, повідомила пресслужба банку у четвер.

"ПриватБанк працює у нормальному режимі, забезпечуючи фінансову стабільність держави", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба нагадала, що клієнти ПриватБанку можуть зняти до 6 тис. грн на касах "Сільпо", Fozzy Cash & Carry, "Фора", Trash, Varuz, "Сім23", "Клевер Сторс", аптек "Біла Ромашка", "Аптека 911", "Аптека оптових цін".

Теги: #приват #банкомати
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