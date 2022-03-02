Події

18:08 02.03.2022

Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинули 4 людини, 15 травмовані – Нацполіція

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Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинули 4 людини, 15 травмовані – Нацполіція

Унаслідок ранкового обстрілу російськими військовими будівель у центрі Харкова загинули 4 людини, 15 травмовані, рятувальна операція триває, повідомляє Національна поліція України.

"2 березня близько 08:10 у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, Університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. За попередніми даними, внаслідок події загинула одна цивільна особа та троє поліцейських, 15 людей дістали травм", - ідеться у повідомленні Нацполіції, розміщеному в Телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що аварійно-рятувальна операція триває, на місці працюють слідчі.

"Досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #жертви #харків #обстріл
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