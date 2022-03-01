Ракета в центральну площу Харкова – відвертий, неприкритий терор: Росія – держава-терорист - Зеленський

Удар крилатою ракетою по центральній площі в Харкові є актом відкритого терору, Росія є державою-терористом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Харків. Удар крилатою ракетою в найбільшу площу в Європі. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок у народу України... Після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода, – це терор проти міста, терор проти України. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде. Удар по Харкову – є воєнним злочином. Це державний тероризм РФ", - заявив Зеленський у відеозверненні вдень у вівторок.

"Після такого РФ – це держава-терорист. Очевидно, і має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що РФ здійснює державний тероризм", - наголосив Зеленський.

Президент також зажадав повної відповідальності за терористичну діяльність РФ у судах.