Події

12:52 01.03.2022

Зеленський призначив Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації

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Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації.

"Оборона столиці - насамперед. Тому я прийняв рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", - сказав глава держави у своєму відеозверненні у вівторок.

Далі буде.

Теги: #київ #призначення #зеленський
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