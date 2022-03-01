Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації.

"Оборона столиці - насамперед. Тому я прийняв рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", - сказав глава держави у своєму відеозверненні у вівторок.

Далі буде.