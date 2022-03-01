Події

00:31 01.03.2022

Російські військові підривають підстанції в Харкові - мер

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що те, що відбувається сьогодні в Харкові, - війна, націлена на знищення українського народу.

"Ніхто у місті Харкові і в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі, - злочин перед усім світом", - наводить слова Терехова міськрада у соцмережі Фейсбук.

За його словами, унаслідок обстрілу російським агресором була пошкоджена підстанція АТ "Харківобленерго". У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального районів тимчасово припинено електро- та водопостачання.

"Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишається без електроенергії, відповідно виникають проблеми з водопостачанням та теплом", - сказав мер.

Терехов наголосив, що комунальні служби міста роблять усе, щоб відновити пошкоджені об'єкти.

Також мер подякував усім, хто захищає Харків, – воїнам української армії та теробороні, медикам та волонтерам.

"До початку комендантської години ми розвозимо воду, продукти. Сьогодні Харків згуртований як ніколи. У місті немає байдужих людей. Ми – єдиний кулак, який має намір перемогти", - підсумував Терехов.

Джерело: https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/320198566810756

Теги: #харків #обстановка #обстріли
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