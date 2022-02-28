Станції Starlink завезено в Україну - Федоров

Станції супутникового інтернету Starlink від Tesla Inc. прибули в Україну.

"Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!", - написав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Starlink став активним на території України 27 лютого 2022 року.

Джерело: https://t.me/zedigital/1177