Події

22:40 28.02.2022

Станції Starlink завезено в Україну - Федоров

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Станції супутникового інтернету Starlink від Tesla Inc. прибули в Україну.

"Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!", - написав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Starlink став активним на території України 27 лютого 2022 року.

Джерело: https://t.me/zedigital/1177

Теги: #starlink
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