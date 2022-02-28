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19:52 28.02.2022

"АТБ" припиняє реалізацію алкогольної продукції

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"АТБ" припиняє реалізацію алкогольної продукції

Мережа супермаркетів "АТБ" припиняє реалізацію алкогольної продукції з 28 лютого.

"Компанія "АТБ-Маркет" із 28 лютого 2022 року знімає з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах торгової мережі "АТБ". Таке рішення компанія ухвалила у зв'язку з впровадженням у країні воєнного стану і для запобігання проявам мародерства", - повідомив у понеділок у Facebook директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

Раніше для запобігання штучному дефіциту та ажіотажу на товари соціальної групи мережа "АТБ" з понеділка впровадила обмеження щодо продажу цієї позиції - не більше двох одиниць одному покупцю.

Теги: #алкоголь #заборона #атб
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