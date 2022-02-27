Події

15:53 27.02.2022

В Україну надійшла гуманітарна допомога з Німеччини, Китаю та Франції

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В Україну надійшла гуманітарна допомога з Німеччини, Китаю та Франції

Міністерство соціальної політики України повідомляє про надходження гуманітарної допомоги з Німеччини, Китаю та Франції.

"Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в результаті зміни порядку визнання вантажів гуманітарною допомогою вона стала надходити у принципово короткі терміни. Тільки за останні кілька днів надійшла гуманітарна допомога для задоволення першочергових потреб людей у продуктах харчування, одязі, засобах надання першої медичної допомоги тощо", - йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Так, до Володимира-Волинського з Німеччини надійшло понад 20 тонн гуманітарної допомоги, до Львова - 5 тонн, до Умані з Китаю - близько 9 тонн, до Запоріжжя з Франції - понад 13 тонн, до Бердичева з Німеччини - 5 тонн.

Крім того, найближчими днями на територію України надійде також кілька тисяч тонн товарів, необхідних для територіальної оборони: бронежилети, рації, каски, намети, ковдри, каремати, спальні мішки, ковдри, сухі туалети, гумові рукавички.

"Усі потреби людей збирають та передають до штабу програми департаменти соціального захисту областей. На рівні штабу необхідно одразу координуватися з можливостями донорів, благодійників та волонтерів", - йдеться у повідомленні.

Теги: #гуманітарна_допомога
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