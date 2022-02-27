Події

13:07 27.02.2022

Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

1 хв читати
Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною швидкої допомоги, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві була частина розстріляна, частина затримана група чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Теги: #диверсанти #кадировці
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 27.02.2022
Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

22:49 26.02.2022
Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

20:06 25.02.2022
МВС: Силові підрозділи здійснюють перевірки для виявлення диверсійних груп

МВС: Силові підрозділи здійснюють перевірки для виявлення диверсійних груп

14:29 25.02.2022
Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

10:56 25.02.2022
Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів – А.Геращенко

Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів – А.Геращенко

01:10 25.02.2022
У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

17:33 24.02.2022
МВС попереджає про спроби проникнення диверсантів до силових підрозділів України чи органів влади

МВС попереджає про спроби проникнення диверсантів до силових підрозділів України чи органів влади

07:26 30.11.2020
Військові ООС зірвали спробу диверсантів провести мінування українських позицій поблизу Луганського

Військові ООС зірвали спробу диверсантів провести мінування українських позицій поблизу Луганського

13:33 09.01.2020
Бойовики змушували перевізників з ОРДЛО збирати базу потенційних диверсантів - СБУ

Бойовики змушували перевізників з ОРДЛО збирати базу потенційних диверсантів - СБУ

11:16 06.04.2019
Українські військові в зоні ООС захопили в полон диверсанта

Українські військові в зоні ООС захопили в полон диверсанта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

Російські пірати захопили два українських судна з мирними екіпажами - Держприкордонслужба

Зеленський повідомив, що поговорив із Лукашенком

Харків перебуває під повним контролем України, у місті розпочалася зачистка від ворога – голова обладміністрації

ОСТАННЄ

Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

Румунія відправить в Україну боєприпаси та військову техніку, готова прийняти поранених – Генштаб ЗСУ

Італія надасть Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні

Із початку доби на Київщині загинули 9 людей – голова обладміністрації

Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

Заступник головнокомандувача ЗСУ звернувся до російських військових: Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, розрядіть зброю та підніміть руки, це ваш квиток додому

У ТЦ River Mall залишили рюкзак з вибухівкою, спробі теракту запобігли – А.Геращенко

Російські пірати захопили два українських судна з мирними екіпажами - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА