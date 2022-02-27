Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною швидкої допомоги, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві була частина розстріляна, частина затримана група чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.