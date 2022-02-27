Події

12:35 27.02.2022

Нардеп Федина закликає громадян допомогти ЗСУ автотранспортом у Харкові

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Нардеп Федина закликає громадян допомогти ЗСУ автотранспортом у Харкові

Народний депутат Софія Федина закликає жителів Харкова допомогти мобільним групам Збройних сил України, які знищують танкові підрозділи ворога із протитанкових засобів.

"Харків! Терміново! А тепер дуже серйозно і важливо. У нас виникає проблема. Виходять з ладу автомобілі мобільних груп ЗСУ, що знищують техніку за протитанковими засобами. Ці групи не дають взяти Харків у кільце. Автомобілі банально тупо ламаються. Потрібен транспорт", - написала Федина у фейсбуці у неділю.

Вона зазначила, що зараз в Україні воєнний стан і солдати можуть забирати автотранспорт примусово.

"Однак, сподіваюся, що знайдуться люди, які дадуть свої авто добровільно. Тому що якщо зайдуть росіяни, все одно заберуть. А у нас є хороші шанси зупинити нашестя... з високим кліренсом", - підсумувала нардеп.

Теги: #автотранспорт #харків #зсу
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