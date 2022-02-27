Російська легка техніка прорвалася до Харкова, на вулицях точаться бої

Операція з ліквідації легкої техніки російських окупаційних військ, що прорвалася до Харкова в неділю вранці, наразі проходить у центральній частині міста, мешканців закликають не покидати укриттів, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста. Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - написав Синєгубов у своєму Тelegram-каналі у неділю вранці.

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