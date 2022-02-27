Події

07:59 27.02.2022

Російська легка техніка прорвалася до Харкова, на вулицях точаться бої

1 хв читати
Російська легка техніка прорвалася до Харкова, на вулицях точаться бої

Операція з ліквідації легкої техніки російських окупаційних військ, що прорвалася до Харкова в неділю вранці, наразі проходить у центральній частині міста, мешканців закликають не покидати укриттів, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста. Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - написав Синєгубов у своєму Тelegram-каналі у неділю вранці.

https://t.me/synegubov/2446

 

 

Теги: #оборона #харків #вторгнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 27.02.2022
Обстріляний Арциз, у місті комендантська година до ранку понеділка

Обстріляний Арциз, у місті комендантська година до ранку понеділка

02:55 27.02.2022
У Харкові, де точаться бої, стався вибух на газопроводі

У Харкові, де точаться бої, стався вибух на газопроводі

22:38 26.02.2022
Окупантів зупинено на поліському напрямку на лінії Бородянка-Буча-Вишгород

Окупантів зупинено на поліському напрямку на лінії Бородянка-Буча-Вишгород

22:36 26.02.2022
Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

19:58 26.02.2022
У Харкові зафіксовано використання росіянами касетних бомб із мінами "Лепесток"

У Харкові зафіксовано використання росіянами касетних бомб із мінами "Лепесток"

18:09 26.02.2022
Глава МВС: Організовуємо оборону від ДРГ, видано вже понад 25 тис. одиниць зброї, - Київ битиметься

Глава МВС: Організовуємо оборону від ДРГ, видано вже понад 25 тис. одиниць зброї, - Київ битиметься

14:01 26.02.2022
Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників

Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників

12:18 26.02.2022
У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

00:34 26.02.2022
Головнокомандувач ЗСУ: Закінчилась друга доба оборони, противник не досяг поставлених стратегічних цілей

Головнокомандувач ЗСУ: Закінчилась друга доба оборони, противник не досяг поставлених стратегічних цілей

20:10 25.02.2022
Казначейська служба та Мінфін здійснять перерозподіл коштів на фінансування посилення національної безпеки та оборони

Казначейська служба та Мінфін здійснять перерозподіл коштів на фінансування посилення національної безпеки та оборони

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

Під Васильковом триває бій за аеропорт, через що рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі на нафтобазі – голова обладміністрації

Дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром після пожежі у Василькові – КМДА

ОСТАННЄ

Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 434,2 млн

Співробітники нафтобази KLO врятували вагони з дизельним паливом та газом після ракетного удару

Група захисників України виявила ДРГ на Одещині, є поранені серед захисників

Ситуація у Києві вранці спокійна

США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА