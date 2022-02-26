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19:23 26.02.2022

США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

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США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії у разі, якщо російські війська увійдуть до Києва, повідомив у суботу телеканал CNN із посиланням на неназваного представника американської адміністрації.

"Невідомо, чи ці санкції передбачатимуть відключення Росії від системи SWIFT, або ж воно може статися раніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден заявив, що партнери Америки в Європі поки що проти відключення Росії від SWIFT, але це питання завжди стоїть на порядку денному. "Цей варіант завжди є, але прямо зараз це не той захід, якого хочуть вжити в Європі", - сказав Байден 24 лютого.

Говорячи про обмежувальні заходи США щодо Росії, Байден заявив, що Вашингтон має намір готуватися і до подальших санкцій. "І ми готові зробити ще більше", – додав президент США.

Теги: #сша #росія #санкції
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