В Охтирці обстріляли житловий масив, є загроза зупинки ТЕЦ

В Охтирці Сумської області російські війська у суботу, 26 лютого, обстріляли житловий масив "Дачний", повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"Сьогодні, близько півгодини тому, було бомбардування важкою артилерією, я гадаю, точковою зброєю, житлового масиву "Дачний". Завдано серйозних збитків, насамперед населенню нашої громади. Є багато втрат, багато поранених, багато загиблих", - повідомив Кузьменко у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Він також уточнив, що було серйозно пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

"Пошкоджено теплопроводи, з нашої Охтирської ТЕЦ відбувається витік гарячої води. Пошкоджено водопроводи, газопроводи, електромережі. Звертаюся до кожного мешканця: якщо ви бачите витік гарячої води - повідомляйте. Якщо ви бачите витік газу - повідомляйте. Аварійні служби вже працюють, але нам потрібно зупинити витік гарячої води. Якщо ми його не зупинимо, доведеться зупиняти ТЕЦ", - пояснив мер.