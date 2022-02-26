Події

15:05 26.02.2022

В Охтирці обстріляли житловий масив, є загроза зупинки ТЕЦ

1 хв читати

В Охтирці Сумської області російські війська у суботу, 26 лютого, обстріляли житловий масив "Дачний", повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"Сьогодні, близько півгодини тому, було бомбардування важкою артилерією, я гадаю, точковою зброєю, житлового масиву "Дачний". Завдано серйозних збитків, насамперед населенню нашої громади. Є багато втрат, багато поранених, багато загиблих", - повідомив Кузьменко у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Він також уточнив, що було серйозно пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

"Пошкоджено теплопроводи, з нашої Охтирської ТЕЦ відбувається витік гарячої води. Пошкоджено водопроводи, газопроводи, електромережі. Звертаюся до кожного мешканця: якщо ви бачите витік гарячої води - повідомляйте. Якщо ви бачите витік газу - повідомляйте. Аварійні служби вже працюють, але нам потрібно зупинити витік гарячої води. Якщо ми його не зупинимо, доведеться зупиняти ТЕЦ", - пояснив мер.

Теги: #обстріл #охтирка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 26.02.2022
Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

14:13 26.02.2022
Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

08:54 26.02.2022
У житловий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд

У житловий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд

19:57 25.02.2022
В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

18:28 25.02.2022
Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

16:05 25.02.2022
Обстріл Охтирки загрожує існуванню магістральних газопроводів України - МВС

Обстріл Охтирки загрожує існуванню магістральних газопроводів України - МВС

14:10 25.02.2022
В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

14:00 25.02.2022
Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

11:20 25.02.2022
Правоохоронці кваліфікували обстріл Києва російською армією як теракт - Венедіктова

Правоохоронці кваліфікували обстріл Києва російською армією як теракт - Венедіктова

10:54 25.02.2022
Противник обстріляв з "градів" автобуси, що їхали в Щастя для евакуації мешканців - Гайдай

Противник обстріляв з "градів" автобуси, що їхали в Щастя для евакуації мешканців - Гайдай

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

ОСТАННЄ

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого - Поворозник

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення

Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі - глава МЗС

Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

151 дитину з Луганщини успішно евакуйовано до дитячих закладів Львова - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА