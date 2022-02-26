Події

09:18 26.02.2022

Київська ГЕС повністю під контролем України – міністр енергетики

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Київська ГЕС повністю під контролем України – міністр енергетики

Київська ГЕС повністю під контролем України й працює у штатному режимі, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи", – написав Галущенко у своєму Facebook у суботу вранці.

Він зазначив, що станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює у штатному режимі.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487047459713886&id=100052259093871

Теги: #гес #галущенко #київська_гес
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