Данилов: Ситуація в Києві контрольована – "зупиняємо орду, як можемо"

Станом на 5.00 суботи, 26 лютого, ситуація в Києві контролюється Збройними силами України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Зупиняємо орду як можемо, ситуація в Києві під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - цитує секретаря РНБО видання "Лівий берег".

Зазначається, що зараз у столиці проходять активні бойові дії. У зв'язку з цим, мешканців Києва просять дотримуватися спокою, бути обережними і не виходити на вулицю.