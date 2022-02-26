Події

06:45 26.02.2022

Данилов: Ситуація в Києві контрольована – "зупиняємо орду, як можемо"

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Данилов: Ситуація в Києві контрольована – "зупиняємо орду, як можемо"

 Станом на 5.00 суботи, 26 лютого, ситуація в Києві контролюється Збройними силами України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Зупиняємо орду як можемо, ситуація в Києві під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - цитує секретаря РНБО видання "Лівий берег".

Зазначається, що зараз у столиці проходять активні бойові дії. У зв'язку з цим, мешканців Києва просять дотримуватися спокою, бути обережними і не виходити на вулицю.

 

Теги: #рнбо #данілов
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